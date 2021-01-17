Microsoft'tan yeni patent: Veriler sohbet botuna dönüştürebilecek
Teknoloji devi Microsoft'un ortaya çıkan yeni patenti, bir kişinin verilerinin kullanımıyla sohbet botu oluşturulacağına işaret ediyor. 1 Aralık'ta alınan patentteki teknoloji, sohbet botunun baz alınan kişi gibi yanıtlar vermesini sağlayacak.
Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi internet sitesinde ortaya çıkan patente göre Microsoft, bir kişinin kişiliğini temel alan sohbet botu geliştirme üzerinde çalışıyor.
Belgede yer alan bilgiye göre teknoloji devi, bu patenti 1 Aralık 2020 gününde aldı. 21 sayfadan oluşan belge, sohbet botunun nasıl çalışacağını, bir kişinin kişiliğini nasıl kullanacağını ve hangi verilerden yararlanacağını anlatıyor. Şirket, patentinde sunduğu bu yöntemle seçili bir kişinin veya varlığın sohbet edilebilir bir botunun yapılabileceğini ifade ediyor.
SOHBET ROBOTU HANGİ VERİLERDEN YARARLANIYOR?
Microsoft'un patentinde gösterdiği teknoloji, bir kişinin kişiliğini benimseyebilmek için o kişinin sosyal verisine başvuruyor. Patentte sosyal veriler arasında sosyal medya paylaşımları, dijital resimler, ses kayıtları, elektronik mesajlar, yazılı mektupların ve benzer bilgilerin yer aldığı belirtiliyor.
Bu bilgilerin alınmasıyla birlikte şirket, patentte gösterilen adımlara göre sohbet botunu eğitmek ve bir kişinin bakış açısıyla etkileşimde bulunabilmek için kullanılabilecek bir 'kişilik endeksi' oluşturacak. Bu endeksle birlikte sohbet botu eğitilecek ve bot, baz aldığı kişiye oldukça benzer şekilde sohbet edebilecek.
Kaynak: Webtekno
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