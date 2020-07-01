Mike Pompeo'dan Ayasofya açıklaması

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 18:02

“Türk hükümetini, Ayasofya'nın müze statüsünü devam ettirmeye davet ediyoruz. Bu inançların geleneklerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan çoğulcu tarihe saygının bir örneği olacaktır” diyen Pompeo, Ayasofya'nın modern tarihte farklı inançlar ve kültürler arasında köprü görevi gören nadir binalardan biri olduğunu ve statüsünü değiştirmenin bu mirasa zarar vereceğini belirtti.

Pompeo, bu mirasın tüm insanlığa açık olması gerektiğini söyledi.

Yarın Danıştay'da, Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı altındaki Mustafa Kemal Atatürk imzasının sahte olduğu iddiasıyla ve kararın iptali istemiyle açılan dava karara bağlanacak.

Danıştay'ın Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin yolunu açabilir.