Mike Tyson uyuşturucu testi için eşi ve bebeğinin idrarını kullandığını itiraf etti

11 Kasım 2020 Çarşamba, 11:42

Mike Tyson 2013 tarihli otobiyografisi Undisputed Truth'ta (Tartışmasız Gerçek) kariyerinin zirvesinde düzenli olarak esrar ve kokain kullandığı bir dönemde penise benzeyen plastik bir tüpe bağlı torbadan oluşan mekanizmanın (whizzinator) yardımıyla temiz idrar vermek için uyluklarını sıktığını anlatmıştı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Hotboxin adlı kendi podcast yayınında konuşan eski ağırsıklet dünya şampiyonu, yakalanmamak için o zamanki karısı Monica Turner'ın yanı sıra küçük çocuğunun bile idrarını kullandığını söyledi.

"İDRARIN HAMİLE DİYE SONUÇ VERMESİNDEN KORKTUM"

Tyson, Whizzinator hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Harikaydı adamım. Bebeğimin idrarını içine koyardım. Bir keresinde karımınkini [idrarını] kullanıyordum ve şöyle demişti: 'Bebeğim, sonucun hamile falan çıkmamasını istesen iyi olur'. Ben de 'Hayır, o zaman artık seni kullanmayacağız, çocuğu kullanacağız' dedim. Çünkü idrarın hamile diye sonuç vermesinden korkmuştum. Korktuğum şey buydu. Bundan korktuğuma göre sanırım bunun yaşandığını duymuştum."

Tyson, bu ayın sonlarına doğru kendisi gibi veteran boksör Roy Jones Jr.'la karşılaşacağı gösteri maçı için emeklilikten dönecek. Ayrıca 90'lardaki meşhur maçlarda iki kez mağlup olduğu eski rakibi Evander Holyfield'la dövüşmekten de bahsetti.

Holyfield'la rekabetini tazelemek isteyip istemediği sorulan Tyson "İnsanlar isterse bu her zaman yapabileceğimiz bir şey, yeterince pragmatikse bunu yapmayı çok isterim" diye cevap verdi.

Holyfield da bu hafta bir sosyal medya paylaşımıyla bu olasılığa işaret etmişti:

"Kim Holyfield vs Tyson 3'ü görmek ister? Ya da başka kiminle bir gösteri maçında ringe çıkmamı istersiniz?"

Tyson'ın ringe dönüşü şu anda 54 yaşında olduğu için eleştirilmişti fakat o, boks için fazla yaşlı olduğu fikrini reddediyor.

Mike Tyson şunları kaydetti:

"Yaşlı adamlar, bu kelime bir anlam ifade etmiyor bile. Yaşlılık; bu sadece yeni bir zaman, hayatımızda yeni bir düşünme dönemi. Bu yapmak istediğimiz bir şey. Bazen savaş tanrıları sizi diriltip 'Daha fazlasını yapmalısın' der.

Bunun için hazırlanmasaydım şimdi bunu yapmazdım. Bunu yapıp yapamadığımı görebilmek için insanlarla boks yapıyorum, öyleyse bunu yapabilirim."