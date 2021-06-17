Milan, Fikayo Tomori’yi kadrosuna kattı

17 Haziran 2021 Perşembe, 15:30

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Mike Maignan transferinden sonra bir ismi daha transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Geçtiğimiz sezon, Chelsea’den kiralık olarak takıma katılan Fikayo Tomori’nin opsiyonun kullanıldığı belirtildi.

Chelsea’ye 28 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek Milan, Tomori ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Chelsea'den Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori'nin satın alma opsiyonunu kullandığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. İngiliz savunmacı, geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Tomori, 30 Haziran 2025'e kadar Rossoneri formasını giymeye devam edecek."