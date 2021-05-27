Milan, Lille'in kalecisi Mike Maignan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Milan, Lille'den Mike Maignan'ı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2021 Perşembe, 16:56
Milan, Lille'in kalecisi Mike Maignan'ı kadrosuna kattığını açıkladı
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Milan'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Mike Maignan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Lille'den Mike Maignan'ı kadromuza kattığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. İmzaladığımız sözleşme 1 Haziran 2021'den itibaren geçerli olacaktır. Maignan, Milan'da 16 numaralı formayı giyecek."

İLK KUPASINI LILLE'DE KAZANDI

2015 yılında Paris Saint Germain'den ayrılarak Lille'e transfer olan Maignan, 6 sezonda 180 maçta forma giydi.

Fransa Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Maignan, Fransa'nın 26 kişilik Euro 2020 kadrosunda yer alıyor.


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