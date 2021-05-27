Milan, Lille'in kalecisi Mike Maignan'ı kadrosuna kattığını açıkladı
Milan, Lille'den Mike Maignan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Milan'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Mike Maignan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Lille'den Mike Maignan'ı kadromuza kattığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. İmzaladığımız sözleşme 1 Haziran 2021'den itibaren geçerli olacaktır. Maignan, Milan'da 16 numaralı formayı giyecek."
İLK KUPASINI LILLE'DE KAZANDI
2015 yılında Paris Saint Germain'den ayrılarak Lille'e transfer olan Maignan, 6 sezonda 180 maçta forma giydi.
Fransa Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Maignan, Fransa'nın 26 kişilik Euro 2020 kadrosunda yer alıyor.
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