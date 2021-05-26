Yusuf Yazıcı'dan Lille'de "Bize her yer Trabzon" sloganı

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:28

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i kadrosunda bulunduran Lille'de Yusuf Yazıcı, şampiyonluk kutlamalarından görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Videoda, takımın Lille sokaklarında üstü açık otobüsle taraftarları selamladığı anlarda Yusuf'un otobüsün mikrofonunu eline aldığı ve "Bize her yer Trabzon" tezahüratını yaptığı görüldü. Yusuf, bu görüntüleri "Ne demiştik? Bize her yer Trabzon!" açıklamasıyla paylaştı.

Trabzon doğumlu olan ve Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Yusuf, 2019 yazında 17.5 milyon avroluk bonservis bedeliyle Lille'e transfer olmuştu.

Yusuf'un paylaşımı:



