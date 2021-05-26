Yusuf Yazıcı'dan Lille'de "Bize her yer Trabzon" sloganı
Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı, kutlamalarda "Bize her yer Trabzon" sloganı attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i kadrosunda bulunduran Lille'de Yusuf Yazıcı, şampiyonluk kutlamalarından görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Videoda, takımın Lille sokaklarında üstü açık otobüsle taraftarları selamladığı anlarda Yusuf'un otobüsün mikrofonunu eline aldığı ve "Bize her yer Trabzon" tezahüratını yaptığı görüldü. Yusuf, bu görüntüleri "Ne demiştik? Bize her yer Trabzon!" açıklamasıyla paylaştı.
Trabzon doğumlu olan ve Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Yusuf, 2019 yazında 17.5 milyon avroluk bonservis bedeliyle Lille'e transfer olmuştu.
Yusuf'un paylaşımı:
Ne demiştik? Bize her yer Trabzon! pic.twitter.com/JOo1PvWQbJ— Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) May 25, 2021
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- ODTÜ kütüphanesinde cinsel saldırı davasında karar