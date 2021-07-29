Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 'Orman Projesi' açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu liglerde her sarı sart için 1 kırmızı kart için kulüpler 5 fidan dikilmesi kararlaştırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, "Geleceğimiz için TFF Ormanı Projesi" ile ilgili açıklama yaptı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1 adet, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir.
Ülkemizin geleceğine nefes olması için zarar gören ormanlarımızı yeşertmeyi, tabiatı korumayı ve Türkiye’nin güzelliklerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında fidan dikilecek alanlar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecektir.
TFF olarak son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Söndürme çalışmalarına katılan görevli, personel ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunar, yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ederiz.
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