Milas yangını sürüyor! Termik santralin korunmasına yönelik hendekli önlem alındı
Ege'yi saran alevler ormanları yok ederken şehir merkezlerini de tehdit ediyor. Kemerköy Termik Santrali'ne 1 km'ye kadar yaklaşan yangına karşı hendekler kazıldı
Milas yangınında alevler, Kemerköy Termik Santrali’nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı.
Yetkililer tedbir alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını belirtti. Ekipler ve santral görevlileri bölgeyi alevlerden korumak için mücadelesini sürdürüyor.
Öte yandan, termik santralin patlama riskinin söz konusu olmadığını ifade eden santral yetkilileri, "Bu konudaki endişeler yersiz. Santral ile ilgili çevreye zarar verecek bir durum söz konusu değil" açıklamasını yaptı.
Yurrtaşların da testerelerle ağaçları kestiği ve hendek kazılmasına yardım ettiği öğrenildi.
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