Milas'ta orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yangın, Selimiye Mahallesi Çukurköy mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık bölgeden alevlerin çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalara başlarken, helikopterler de sortileri ile alevlere havadan müdahale ediyor.
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