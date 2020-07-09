Milattan Önce 767'de kurulan köyün, hayvan otlatacak yaylası yok

09 Temmuz 2020 Perşembe, 10:28

Arpaçay ilçesine bağlı Taşküprü köyü M.Ö. 767 yılında kuruldu. Köyde Urartu döneminden kalma tarihisi eserler ve yazıtlar var. Köylünün tek gelir kapısı hayvancılık ancak çevrelerindeki yaylalar göçmenlere kiraya verildiği için hayvanlarını otlatamıyorlar. Geçim kapıları sekteye uğradığı için de köy boşalmaya başladı ve sürekli göç veriyor. Son olarak hane sayısı 30’a kadar düştü.

Köylülerden Cevdet Özsoy, kendilerine kimsenin bakmadığı ifade ederek, "Ot mot, yayla istiyoruz. 3 tepe var, 3 tepeden başka arazi yok. Çayırlara koymuyorlar otlayama. Kaldık böyle" dedi.

Hayvanlarının fazla olduğunu ancak otlatacak meraları olmadığını, yeme para yetiştiremediklerini ifade eden Tahsin Özsoy da "Yıllardan beri yaylamız yok. Burada 100 hane vardı, 30 haneye kadar düştü. Köyde adam yok, şehirde. 3-4 kardeş bakıyor arazi yok, hayvan da idare etmiyor, göçüyor" diye konuştu. Özsoy bin kadar büyük baş, 4-5 bin arası da küçükbaş hayvanları olduğunu ekledi.

Hayati Taşdemir ise köylünün yayla almaya hazır olduğunu ancak yaylaların göçmenlere daha yüksek fiyata verildiğini belirterek, “Verdikleri fiyata bizim gücümüz yok. Komşu köylülerimiz satıyor ama bize satmıyor. Bize satsa 5 lira ama onlara 10 liraya satıyor” diye mağduriyetlerini anlatıyor.

Köylülerden Arif Karataş ise devlete kamulaştırma yaparak kendilerine yayla vermesi çağrısında bulunuyor: “Kamulaştırma yoluyla bize versinler, köylü parasıyla taksitle öder.”