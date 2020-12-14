Millet bahçelerinin maliyeti 7 bakanlığın bütçesini solladı

14 Aralık 2020 Pazartesi, 08:14

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olan millet bahçelerinin maliyetini de açıkladı.

Bakan Kurum “Şu anda yatırım değeri 16 milyar lira olan, 78 ilimizde 50 milyon metrekare büyüklüğünde, 278 millet bahçesi yapıyoruz; 42'sini tamamladık, inşallah öbürlerini de en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Kurum'un açıklamasına göre millet bahçelerine ödenecek toplam tutar 16 milyar lira olacak.

Sözcü'de yer alan habere göre; 16 milyar liralık tutar, Türkiye'deki 7 bakanlığın 2021 yılı için ayrılan bütçesini de geride bırakıyor.

Millet bahçelerinin, bir yıllık bütçesini geride bıraktığı bakanlıklar şöyle:

BAKANLIK BÜTÇELERİ

Ticaret Bakanlığı: 6 milyar 585 milyon

Dışişleri Bakanlığı: 5 milyar 786 milyon

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 3 milyar 999 milyon

İçişleri Bakanlığı: 10 milyar 665 milyon

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 6 milyar 16 milyon

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 11 milyar 918 milyon

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 3 milyar 378 milyon

“KANAL İSTANBUL EN ÇEVRECİ PROJE”

Çevre Bakanı Murat Kurum, Meclis konuşmasında, “Türkiye'nin en çevreci projesi” diye tanımladığı Kanal İstanbul için de adımların atıldığını söyledi.

Kurum şunları kaydetti:

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. İstanbul Boğazımızı koruyacak, millet bahçeleriyle, ekoloji koridorlarıyla Türkiye'nin en çevreci projesi olacak Kanal İstanbul Projesi'nin adımlarını atıyoruz.”