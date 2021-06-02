Akşener'den tepki: Ben ve Temel abi Kandil ile anlaşma imzaladık; ya

02 Haziran 2021 Çarşamba, 14:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Çankaya Belediyesi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılış programı öncesi sanatçı Tuna Kiremitçi sevilen şarkılarını seslendirdi.

"KANDİL İLE ANLAŞMA İMZALADIK; YA"



Seçim öncesi 'Ankara'da faturaları PKK'lılar dağıtacak', 'Kandil ile anlaşma yaptılar' propagandasına ilişkin eleştirilerde bulunan Akşener, "Ben ve Temel abi Kandil ile anlaşma imzaladık; ya" tepkisini gösterdi.

Akşener açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Belediyecilik anlayışını o kadar raydan çıkardılar ki… Aslında yaptığınız iş göreviniz ama ortaya koyduğunuz tavır bu ülkenin çocuklarına bir umut. Onun için ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet çalıp-çırpmayınca, kupon araziler olmayınca böyle güzel işler ortaya çıkıyormuş. Bunlar iş bilmez dediler, yardımlar durur dediler. Yahu Mansur Başkan sen saatleri PKK’lılara okutmuyor musun tüh…

Temel Bey ile ben Kandil’le kağıt imzalamadım mı? İçişleri Bakanı söylemişti ama herhangi bir soruşturma yok… Sizlerin yaptığı hizmetlerle bu arkadaşlar gittiği zaman hırsızlık, israf son bulacak ve hizmet öne geçecek. Sağ olasınız var olasınız. Ben Türkan Saylan Hoca’nın ismini gördüm. Size teşekkür ederim. Kendisini yakından tanırım. Kocaeli Üniversitesine konuşma yapmak için davet etmiş eşimle birlikte evinden alıp geri evine götürmüştük. O ara uzun uzun sohbet ettik, Allah rahmet etsin. Lepra hastalığını o gündeme getirmişti. Felç geçirmiş yüzüstü yatmıştı. O haliyle örgü örerek hastalara vermişti. Anadolu’yu karış karış gezmişti.



