Millet kıraathanelere rağbet göstermedi!

26 Haziran 2020 Cuma, 09:07

Türkiye genelinde millet kıraathanesi formunda hizmet veren 38 halk kütüphanesi, halktan beklenilen ilgiyi görmedi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Hayata hayat katacak" dediği çaylı kekli kıraathanelerini, 2019 yılında, 16 milyon nüfuslu İstanbul’da yalnızca 184 bin kişi ziyaret etti

Türkiye genelindeki 38 halk kütüphanesi, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, "Millet Kıraathanesi" formunda hizmet veren kütüphanelere dönüştürüldü. Tamamı 24 saat hizmet veren millet kıraathaneleri, beklenilen ilgiyi görmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, millet kıraathanesi formunda hizmet veren 38 halk kütüphanesinin yıllık ziyaretçi toplamı 8,6 milyonda kaldı.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Hayata hayat katacaklar" dediği "çaylı kekli millet kıraathaneleri" birçok kentte boş kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 38 millet kıraathanesine ilişkin veriler, yurttaşların buralara yeterince ilgi göstermediğini ortaya koydu. Nüfusu 16 milyonu aşan İstanbul’da bulunan iki kütüphanenin bir yıllık toplam ziyaretçi sayısının 184 bin 87 olduğu bildirildi.

Resmi verilere göre, Adana, Antalya, Hatay, Trabzon ve Balıkesir’deki millet kıraathaneleri de rağbet görmedi. Adana’da millet kıraathanesi olarak çalışan üç kütüphane, bir yılda yalnızca 383 bin ziyaretçi toplayabildi. Ziyaretçi sayıları Antalya’da 181 bin, Hatay’da 201 bin, Balıkesir’de ise 5 bin kişi olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ZİYARETÇİ KONYA’DA

Kıraathane formatında çalışan kütüphanelerden en çok ziyaretçi toplayan kütüphane ise Konya’daki oldu. Konya’daki millet kıraathanesi 2019 yılında 1,8 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Bu sayının görece yüksek olduğu Ankara’da ise toplam 1 milyon 80 bin kişi kentteki altı kütüphanenin kapısını çaldı.

ADRES VEREMEDİLER

Verileri değerlendiren CHP Milletvekili Mürsel Alban, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz, ‘Fabrika açalım’ diyorduk o, “Kıraathane” diyordu… Biz, ‘Gençlere iş’ diyorduk o, ‘Bedava kek’ diyordu. Bedava kek vaadiyle ülkenin ekonomik olarak geldiği nokta ortada. Bedava kekle milleti kekleyemediler” dedi. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne de Ankara’daki millet kıraathanelerinin adreslerini sorduklarını anlatan Alban, sözlerine şöyle devam etti: “Bize tam bir yanıt veremediler. Yani bakanlığın kendisinin tam olarak kıraathanelerin nerede olduğundan haberi yok. Bundan sonra kekin içine çeyrek altın dahi koysalar, bu millet bu numaraları da bu keki de yemez… Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz”