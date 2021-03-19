Milletvekilliği düşürülen HDP’li Gergerlioğlu, Meclis’teki bekleyişini sürdürüyor

19 Mart 2021 Cuma, 04:00

Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından ilk geceyi Meclis’te geçiren HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik tepkilerin HDP’ye yönelik kapatma davası ile engellenmeye çalışıldığını söyledi. Gergerlioğlu, “Topyekûn bir saldırı var. Kriminalize etme çabası, ‘bunlar terörist’ gibi bir gayretle ikisini bir araya getirip bir taşla iki kuş vurma gibi bir anlayışa yöneldiler. MHP kongresine de hediye sunmuş oldular” dedi.

Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı çıkana kadar Meclis’te bekleyişini sürdüreceğini söylerken, bundan sonraki sürecin Meclis Başkanlığı tarafından yürütüleceğine dikkat çekiliyor. Gergerlioğlu’nun çıkmasını beklemek, Meclis görevlileri aracılığı ile dışarı davet etmek ya da polis aracılığı ile dışarı çıkarmak izlenebilecek süreçler olarak öne çıkıyor.

Gergerlioğlu, önceki gün milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Genel Kurul’da HDP’lilerle birlikte durumu protesto etti. Gergerlioğlu ve vekiller HDP’ye kapatma davası açılmasının duyulmasıyla saat 20.00 sıralarında Genel Kurul’dan ayrılarak HDP grup odasına geçti. Geceyi Meclis’te geçiren Gergerlioğlu’nu dün CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ziyaret etti.

Cumhuriyet’e konuşan Gergerlioğlu, yaşanan sürecin bir demokrasi meselesi olduğuna dikkat çekerek, “Bu hukuksuzluğun bir şekilde gitmesi lazım. Bunu kabullenmiyoruz. Belden aşağı bir vuruşla vekilliğimiz elimizden alındı. Bugün bana yarın başka bir arkadaşımıza yapılır. Güçlü bir demokrasi duruşu gerekiyor. Adaletin peşindeyiz” dedi. AYM’ye yaptığı başvuru sonuçlanana dek Meclis’te kalmaya devam edeceğini söyleyen Gergerlioğlu, “İktidar çok yanlış bir iş yaptı. Yaptığına bin pişman olacak çünkü güçlü bir direnişle buna karşılık verebiliriz ve kamuoyunun da desteğinin yanımızda olduğunu görüyoruz. Çok haklıyız. Çok hukuksuz, siyasi bir dava” dedi.

‘BEDELİ OLUR’

Gergerlioğlu, Meclis’teki bekleyişi sırasında polis tarafından çıkarılmasının yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Polis gelip beni alabilir, yetkisi var ama bunun da bir bedeli olur. 1994 görüntülerini hepimiz biliyoruz. Hukuksuz kararla milletvekilliği düşürülüp derdest edip polisle götürmek nasıl bir yankı bulur? Buyursunlar yapsınlar, ben buradayım” diye konuştu. HDP’ye yönelik kapatma davası ile milletvekilliğinin düşürülmesinin aynı gün yaşanmasına ilişkin ise Gergerlioğlu, “Topyekun bir saldırı var. Benim hukuksuz şekilde vekilliğimin düşürülmesine çok büyük bir kamuoyu tepkisi oldu. Buna yönelik de engelleme, kriminalize etme çabasına; ‘bunlar terörist’ gibi bir gayretle ikisini bir araya getirip bir taşla iki kuş vurma gibi bir anlayışa yöneldiler. MHP kongresine de hediye sunmuş oldular” ifadelerini kullandı.

‘AYM UZATMAMALI’

2.5 yıl hapis cezası olduğuna işaret eden Gergerlioğlu, “10.5 ay yatarım var. İstedikleri zaman alıp götürebilirler ama bu da aleyhlerine olur. Biz millete sığındık, asıl hakem o olsun diyoruz. AYM kararının uzamaması lazım. Bu kadar önemli bir konuda AYM daha neyi bekleyecek” değerlendirmesinde bulundu.

TASARRUF MECLİS BAŞKANLIĞI’NDA

Gergerlioğlu, AYM’nin kararına kadar Meclis’ten çıkmayacağını söylerken, bundan sonraki süreçte tasarruf Meclis Başkanlığı’nda. Bu süreçte, Gergerlioğlu’nun artık milletvekili olmamasının etkili olacağı belirtilirken, genel kurul dışında polisin Meclis’e girebileceğine işaret ediliyor. Meclis’te izlenebilecek yöntemler ise şöyle:

- Gergerlioğlu’nun kendiliğinden çıkmasının beklenmesi

- Meclis Başkanlığı tarafından Gergerlioğlu’nun dışarı çıkmaya davet edilmesi

- Davete olumlu yanıt verilmemesi durumunda Meclis İdari Amirlerinin Gergerlioğlu’nu dışarı çıkarmak için görevlendirilmesi

- Gergerlioğlu’nun polis aracılığıyla dışarı çıkarılması.

Öte yandan, Gergerlioğlu Meclis’teki bekleyişini genel kurul dışında yürüttüğü için yaşanan sürecin başka bir örneği bugüne kadar olmadı.