Milli atlet Ersu Şaşma'dan tarihi başarı
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Ersu Şaşma, sırıkla atlama seçmesinde sekiz atlet arasına adını yazdırarak Türk atletizm tarihinde büyüklerde bir Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen ilk sırıkçı oldu.
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Ersu Şaşma, sırıkla atlama seçmesinde sekiz atlet arasına adını yazdırarak Türk atletizm tarihinde büyüklerde bir Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen ilk sırıkçı oldu.
21 yaşındaki Türkiye rekortmeni milli atlet Ersu Şaşma, Torun’daki 36. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda tarihi bir başarı yakaladı. Son iki yılın Balkan Salon şampiyonu ve 5.72 ile Türkiye rekorunun sahibi Şaşma, Torun Arena’da 14 atletin yer aldığı seçme müsabakasında 5.60’lık derecesiyle finale yükselmeyi bildi.
Ersu, 5.35 ile başladığı müsabakada 5.50’yi pas geçtikten sonra 5.60’ı da ilk hakkında aştı. Bu yüksekliği ilk hakkında aşmanın sıralamada kendisine sağladığı avantajı kullanan Ersu, hata yapan atletlerin geldiği 5.70’i pas geçti ve 5.75’i beklemeye başladı. Ancak 5.70’i yeterli sayıda atlet aşamayınca, 5.60 Ersu Şaşma için yeterli oldu. Milli atlet gibi dünya rekortmeni Armand Duplantis de 5.60’lık dereceyle finale kalanlar arasında yer aldı.
Son Avrupa Salon şampiyonu ve eski dünya şampiyonu Pawel Wojciechowski’nin elendiği seçme müsabakası sonrasında Ersu Şaşma’nın 7 Mart Pazar saat 19:05’te başlayacak finaldeki rakipleri şöyle:
Menno Van Vloon (Hollanda), Bo Kanda Lita Baehre, Oleg Zernikel (Almanya), Piotr Lisek, Robert Sobera (Polonya), Armand Duplantis (İsveç), Valentin Lavillenie (Fransa).
ÜÇ ADIMDA TUĞBA ELENDİ
Kadınlar üç adımda ilk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası’nda yarışan Tuğba Danışmaz ise 13.56’lık derecesiyle finale kalamadı. Tuğba, 16 atlet arasında bu derecesiyle 13’üncü sırayı elde etti.
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