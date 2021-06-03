Milli binici Taha Yedikardeş, Yunanistan'da ikinci oldu

Milli binici Taha Yedikardeş, Yunanistan'da düzenlenen Milletler Kupası yarışmalarının ilk gününce CSIO3* kategorisinde ikinci oldu.

AA
03 Haziran 2021 Perşembe, 17:50
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Milli binici Taha Yedikardeş, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Milletler Kupası'nın ilk gününde, CSIO3* kategorisindeki açılış yarışmasında ikinci oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Yedikardeş, 130 santimetre kategorisindeki yarışı, "Atleet" isimli atıyla ikinci sırada tamamladı.

Organizasyon, 6 Haziran Pazar günü sona erecek.


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