Milli binici Taha Yedikardeş, Yunanistan'da ikinci oldu
Milli binici Taha Yedikardeş, Yunanistan'da düzenlenen Milletler Kupası yarışmalarının ilk gününce CSIO3* kategorisinde ikinci oldu.
Milli binici Taha Yedikardeş, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Milletler Kupası'nın ilk gününde, CSIO3* kategorisindeki açılış yarışmasında ikinci oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Yedikardeş, 130 santimetre kategorisindeki yarışı, "Atleet" isimli atıyla ikinci sırada tamamladı.
Organizasyon, 6 Haziran Pazar günü sona erecek.
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