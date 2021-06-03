Ahmet Nur Çebi:"Yayıncı kuruluşla ilgili sorunlarımız var"

03 Haziran 2021 Perşembe, 17:55

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları şöyle:

“TFF'E YABANCI OYUNCU KARARINDA BİZİM ONAYIMIZI ALMADI”

"Türk futbolundaki her türlü sorunun tartışıldığı yer, Türkiye Futbol Federasyonu. Maalesef bizim teyidimizin alınmadığı bir açıklama var. Yabancı adedi 8+6 şeklinde. Bir de ligden düşme, çıkma sayısının açıklandığı bir açıklama gördük dün. Bu toplantı o yüzden yapıldı.”

“LİMİT KONUSUNDA SIKINTILARIMIZ VAR”

"Verilen limitler var. Limitlerin ek süreçlerinin uygulanmayacağı bir süreç var. Geçen senelerden kaybettiğimiz ülke puanları var ve bu senelerde Avrupa'da yarışacak takımların ülke puanına katkı verebilmesi için daha başarılı bir süreç geçirmemiz gerekiyor. Limitlerimiz ile ilgili taleplerimizi ilettik. Çalışıyorlar. İnşallah verecekleri kararlar uygun olur."

“TFF’NİN TÜRK FUTBOLUNU YUKARIYA ÇEKECEK KARARLAR ALMASI LAZIM”

"Türk futbolunu bizler temsil ediyoruz. Bizim TFF ile uzlaşmamamız gibi bir şey olmaması lazım. Türk futbolunu yukarı doğru çeken bir sistemin olması lazım. Yabancı kararı ve küme düşme kararı bizimle ortak alınmış kararlar değil. Bütün kulüplerimizin fikirlerinin alındığı bir toplantı talep ettik. Bizimle ortak karar alınmadan bu kararın alınmış olması bizi biraz üzdü ve tedirgin etti. Toplantıda bu konuyu da açtık."

“KULÜPLER OLARAK SALI GÜNÜ TOPLANTI YAPACAĞIZ BELKİ TFF ALDIKLARI KARARI GÖZDEN GEÇİRİR”

"Yabancı sınırındaki amaç daha fazla Türk oyuncunun süre alması. Yetiştiremediğiniz, geliştiremediğiniz ve A takımda 10 dakikadan fazla süre almamış bir oyuncuyu Süper Lig mücadelesinde sahaya sürmem mümkün mü? Kulüpler olarak, pazartesi saat 14.00'te bir toplantı yapacağız. TFF de sağ olsun bizi o gün dinleyecek ve belki de aldıkları kararları gözden geçirebileceklerini düşünüyoruz.”

“YAYINCI KURULUŞ İLE İLGİLİ SORUNLARIMIZ VAR”

"Kulüpler Birliği Başkan vekiller olarak huzurla çalışıyoruz. Yayıncı kuruluşla alakalı bitmeyen sıkıntılarımız var. Sürekli indirim talebi, bizi çok zor durumda bırakıyor. Bunda artık taviz vermeyeceğimizi izah ettik. Bugün TFF ile yaptığımız toplantıda bu konuyu da ilettik.”