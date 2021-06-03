Samsunspor, Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdığını açıkladı

03 Haziran 2021 Perşembe, 16:25

Süper Lig biletini alamayan TFF 1.Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik sorumlu Ertuğrul Sağlam'ın istifa ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ertuğrul Sağlam, kulübümüzdeki görevinden ayrılmış ve istifasını kulübümüz yönetimine sunmuştur. istifası kulübümüz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Ertuğrul Sağlam'a bugüne kadar Samsunspor'a sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz."

Sağlam, Kasım 2019'dan beri Samsunspor'da teknik direktörlük görevini yürütmekteydi.



