Milli Eğitim Bakan Yardımcısı’nın okullarında öğretmenler 6 saat sınıfta
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran’ın vakıf başkanı olduğu okulda öğretmenler 6 saat derse giriyor. Okullarının özel okul olduğunu vurgulayan yöneticilerden Sarı, “Velilerden para alıyoruz. Öğretmenlerimize ders sayısı kadar ek ders ücreti veriyoruz. Şikâyetçi olanlar yıl sonunda başka bir okula gidebilirler” dedi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın vakıf başkanı olduğu Milli Eğitim Vakfı’na bağlı okullarda öğretmenler pandemiye rağmen saat 08.30’dan 14.30’a kadar derse girmeye devam ediyorlar. Hatta dersi biten öğretmenler okuldan ayrılamıyor. Ayrılmak için okulun kapanış saatini beklemek zorundalar.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın vakıf başkanı olduğu Milli Eğitim Vakfı’na bağlı okullarda öğretmenler pandemiye rağmen saat 08.30’dan 14.30’a kadar derse girmeye devam ediyorlar. Hatta dersi biten öğretmenler okul kapanıncaya karar okulda kalmak zorunda. Öğretmenler ise pandemi koşullarında uzaktan eğitim mümkünken bu kadar yoğun bir tempoyla her gün okula giderek meslektaşlarıyla aynı yemekhaneyi ve aynı öğretmen odasını kullanmak zorunda kaldıkları için virüse yakalanmaktan korkuyorlar.
Konuya ilişkin telefonla ulaştığımız Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Büyük, vakfa bağlı okulların özel okul statüsünde olduğunu belirterek, “Özel okulların bütün öğretmenleri okulda. Programların işleyişi ve takip var. Velilerden para alıyoruz. Onlarda bizim işimizi düzgün yapmamızı isterler. Ancak biz diğer okullardan farklı olarak bu öğretmenlere maaş dışında ders ücreti de veriyoruz. Okullarımız düzenli olarak temizlenmekte. Temaslı öğretmenler olunca ivedikle hareket ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız neye itiraz ediyorlar. Öğretmen arkadaşlar diğer özel okullarda 2 bin 500 TL’ye çalıştırılırken bizim öğretmenler 5 bin TL maaş alıyorlar. Bundan şikâyet eden arkadaşlarımız yılsonunda ayrılıp, başka bir okula gidebilirler. Velilerimiz bizden çok memnun” dedi.
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