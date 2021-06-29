Milli Eğitim Bakanı Selçuk Hakkari'de: Fırsat eşitliği değil fırsat adaleti sağlamak istiyoruz

29 Haziran 2021 Salı, 14:26

Eğitim sisteminde okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm aşamalarda kendini gösteren fırsat eşitsizliği, pandemiyle birlikte daha da derinleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ise konuya ilişkin tartışma yaratacak sözler geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Selçuk, Yüksekova ilçesindeki Ahmed-i Hani Ortaokulu'nu ziyaret etti, öğrencilerle sohbet ederek basketbol ve voleybol oynadı.

"KİM NEYİ HAK EDİYORSA ONU..."

Valiliği ziyaret ettikten sonra Hakkari Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen 35 eğitim tesisinin toplu açılış törenine katılan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'yi uzaktan eğitim sürecinde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederken, şunları kaydetti:

"Herhangi bir ilimizdeki Artvin'deki, Mersin'deki ya da Burdur'daki faaliyet neyse buradaki faaliyetler de oradan aşağı kalmadı ve ziyadesiyle mutlu ettiniz beni. Gelecek, eğitimle gelecek ve burada duran gençler, bizden bir gelecek tasavvuru istiyorlar ve biz de onlara bunu hazırlamaya çalışıyoruz. Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz. Niye fırsat eşitliği değil de fırsat adaleti? Adalet herkese hak ettiğini verebilmektir, eşitlik ise herkese aynısını vermektir. Dolayısıyla biz adil olacağız ve kim neyi hak ediyorsa onu ziyadesiyle verme noktasında çaba göstereceğiz. Bu çalışmaların hepsi 2023 Eğitim Vizyonu'nun bir parçası. Çok daha ileri götürmek için de azmettik, gayretlerimiz sürüyor. Buradaki eğitim yatırımlarımız artarak devam edecek ve Hakkari'yi eğitimde marka şehir haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

Bakan Selçuk, buradaki programının ardından AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.