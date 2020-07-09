Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış tarihiyle ilgili yeni açıklama

09 Temmuz 2020 Perşembe, 11:31

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta açılması beklenen okullarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

*Bilim Kurulu'nun vereceği bilgilere göre o tarihte açılıp açılmayacağını ilerleyen süreçlerde belli olacaktır. Ancak mevzuat gereği 31 Ağustos için tarih vermemiz gerekmektedir. 31 Ağustos;'ta okullar açılabilir denilirse biz hazırız. Uzaktan eğitime de, seyreltilmiş dersler için de hazırız. 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz.

*Sağlıklı bir ortam oluştuğunda bunu gerçekten ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz ve şartlar el verirse bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm planlarımızı buna göre yaptık, aylardır hazırlanıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın genel olarak tüm sektörler için hazırladığı rehberler söz konusu. Ama eğitim-öğretim ortamları için bunun biraz daha özelleştirilmesi gerek. Çok uyumlu bir çalışma yapıyoruz. Son 1 hafta içinde defalarca çalışmamız oldu, bunun teknik altyapılarını ortaya koyabilmemiz için.

*Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz. Denilirse ki, 'Bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin' Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin...' biz buna da hazırız. Verilere bakar o tabloya göre hareket ederiz.

PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILIYOR MU?

* Bir formasyon gerektiğinde kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz ona bu eğitimi ücretsiz vereceğiz. Kimse buna para ödemek zorunda kalmayacak. YÖK ile uyumlu çalışma gerçekleştirildi. Bu yılın sonunda gelecek yıl başında elinde belge olanlarında hak kaybı yaşamayacağı projeyi hayata geçirdik.



