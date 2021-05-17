Milli Eğitim Bakanlığı, Hasanoğlan Köy Enstitüsü projesini önce uygun buldu sonra iptal etti

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:04

İktidar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Gezi Parkı’nın mülkiyetini almasıyla eleştirilirken, benzer bir durum da Ankara’da yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 28 Eylül 2020’de Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığı bir yazı ile, 1941 yılında kurulan tarihi Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesi içerisinde bulunan Müzik Okulu, Amfi Tiyatro ve Müze yapılarının, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulu’nun kararı ile “korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescillendiği bildirdi. Belediye, Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesi içerisinde bulunan bu yapıları projelendirilerek, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılabilmesi için bakanlıktan onay istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı da 11 Kasım 2020’de belediye tarafından yapılacak olan tadilat, tamirat ve esaslı onarım işlemleri için Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi kaydı ile belediyeye izin verdi. İzinden sonra çalışmalarına başlayan belediye, 25 Mart’ta çalışmalar için gerekli işlemleri başlattığını Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü’ne bildirdi.

ÖNCE ONAY SONRA İPTAL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim miraslarından Köy Enstitüleri'ne sahip çıkıyoruz” diyerek, restorasyon çalışmalarının başladığını duyurdu. 21 Nisan’da ise, çevre düzenlemesi hizmet alımı işine ait proje için ihale dosyası tamamladı. Ancak Kasım ayında restorasyon için izin veren Milli Eğitim Bakanlığı, 30 Nisan’da İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile verdiği restorasyon iznini iptal etti. İptalin gerekçesi olarak da “Bakanlığın korunması gereken binalara ilişkin restorasyon işlerinin bakanlıkça planlanmasının daha uygun olacağı” gösterildi.

