Borç batağındaki AKP'li belediyeden TÜGVA'ya 500 bin TL'lik kıyak

19 Haziran 2021 Cumartesi, 10:44

AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’nin yıllardır aynı şirketlere ihale verdiği, TÜGVA’nın binlerce liralık kirasını ödediği ve tekerlekli sandalye bütçesini hiç kullanmadığı açığı çıktı.

Birgün'den İsmail Arı imzalı habere göre; AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’nin borcu her yıl milyonlarca lira katlanarak artıyor. Belediyenin 2016 yılında 109 milyon TL olan borcu, 2020 yılı sonunda 221 milyon TL’yi aştı. Belediyenin sadece kamuya olan, vergi ve SGK gibi borçlarının tutarı ise yaklaşık 50 milyon TL.

KİRASI BELEDİYEDEN

Bayrampaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan, Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan binanın da kirasını ödüyor. Belediye kasasından yurt binası için her ay 44 bin 301 TL ödeme yapılıyor. Bina için ödenen kiranın yıllık tutarı ise 530 bin TL’yi geçiyor.

Öte yandan AKP’li belediye, geçen yıl 690 bin 551 TL tutarındaki kira gelirini kiracılarından tahsil edemedi. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sis Tarım adlı bir şirkete, 2012 ile 2020 yılı arasında toplam 10 ayrı ihale vererek 8 milyon 896 bin TL ödedi. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ise aynı dönemde Özbek Otomotiv isimli şirkete tam 9 ayrı ihale vererek 6 milyon 567 bin TL ödedi.

BELEDİYENİN BORÇ SARMALI

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin CHP Grup Sözcüsü Gökhan Dal, BirGün’e yaptığı açıklamada, belediyenin büyük bir borç sarmalına girdiğini belirterek, “Sosyal İşler Müdürlüğü 2019 yılında toplam 2 milyon 948 bin TL tutarında yardım harcaması yaparken 2020 yılında pandemi koşullarına rağmen sadece 3 milyon 74 bin TL yardım harcaması yapıldı. Yani yardım harcaması, koronavirüs salgınına rağmen yalnızca 125 bin TL arttı” dedi.

Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2020 yılı bütçesinden 30 bin TL’yi tekerlekli sandalye alımı için ayırmasına karşın bu bütçenin de kullanılmadığını açıklayan CHP’li Dal, ayrıca şu bilgileri verdi:

Ulaşım İşleri Müdürlüğü geçtiğimiz yıl 86 adet araç kiraladı. Kiralanan 86 aracın 40 adedi binek otomobil ve büyük çoğunluğu da 2020 model. 2020 yılında belediyenin kiralık araçlara ödediği tutar 8 milyon 400 bin TL’yi geçti. Ayrıca araç yakıt tüketimleri oldukça fazla. Belediyenin araçları için 2017 yılında 282 bin litre mazot kullanılırken 2020 yılında ise 1 milyon 45 bin litre yakıt kullanıldı. Bu tüketim miktarı izaha muhtaç bir durum.

BAYRAKTAN ATEŞ ÖLÇERE…

Belediyenin Bayrampaşaspor’un eski yöneticisi Azer Alioğlu’ndan birçok farklı ürün aldığını ve bu ürünler için binlerce lira ödediğini de kaydeden CHP’li Dal, “Belediyemiz Azer Alioğlu’nun iki şirketinden; çay ocaklarına malzeme, Türk bayrağı, branda, fırın, otomatik kayar kapı, küvet, çadır, şapka, bulaşık makinası, temassız ateş ölçer ve fotoğraf makinesi gibi birçok ürün temin etmiş. Görüldüğü gibi bu iki şirket, belediyemizin çok çeşitli ihtiyaçlarını doğrudan temin yoluyla karşılamak için canla başla uğraşıyor!” ifadelerini kullandı.