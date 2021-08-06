Son dakika... Ziya Selçuk istifa etti! Yerine Mahmut Özer atandı

06 Ağustos 2021 Cuma, 03:05

Ankara kulislerinde bir süredir Ziya Selçuk'un 'yetkisizliik'ten yakındığı ve bazı tarikat ve cemaatlerin bakanlıktaki faaliyetlerinden rahatsız olduğu konuşuluyordu. Prof. Dr. Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa etti, yerine Prof. Dr. Mahmut Özer'in atandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na üç bakan yardımcısı ataması yaptı.

"GÖREVDEN AFFINI İSTEDİ"

Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Ziya Selçuk'un 'görevden af talebinin kabul edildiği' bildirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in atandığı açıklandı. Kararda, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır" denildi.

3 BAKAN YARDIMCISI ATANDI

İstifadan önce Ziya Selçuk'un yardımcısı olan Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM Başkanlığı ve Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmıştı.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na 3 bakan yardımcısı atadı. Prof. Dr. Petek Aşkar, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Dr. Sadri Şensoy'u bakan yardımcısı olarak görevlendirdi.

"Selçuk yetkisizlikten yakındı, bazı tarikat ve cemaatlerin bakanlıktaki faaliyetlerinden rahatsızdı"

Ankara kulislerine yansıyan bilgilere göre, Ziya Selçuk'un bakanlıktaki bazı gelişmelerden rahatsız olduğu ve istifa kararını bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurmuştu.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, internet sitesi Yetkin Report'taki yazısında Selçuk'un durumuna ilişkin şu kulisleri paylaşmıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yetkisinin olmadığından sitem etti ve bundan bıkmış durumda. Yakın çevresine de söylemiş bunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip 'Ben bu görevi yapamıyorum', o da 'Uygun zamanda alırız' demiş. Ziya Selçuk'un tek şikâyeti bu değilmiş. Bazı tarikat ve cemaatlerin Milli Eğitim Bakanlığı içindeki faaliyetlerinden rahatsız. Bazı yolsuzluk iddialarının üzerine gittiği için de AK Parti teşkilatından şikayetler geliyormuş hakkında.



