Dolar yükselişe geçti! İşte 6 Ağustos dolar ve Avro fiyatları…

06 Ağustos 2021 Cuma, 08:25

Haftaya düşüşle başlayan dolar ve Avro, önceki gün itibariyle yükselişe geçti. Gün içerisinde 8,46 - 8,57 seviyeleri arasında hareket eden Amerikan Doları, dün günü 8,51 seviyesinde tamamladı.

Dolar endeksi yüzde 0,11 artışla 92,35 seviyesine yükselirken, dolar/Avro paritesi ise yüzde 0,08 düşüş yaşayarak 1.1822 seviyesinde bulunuyor.

RİSK İŞTAHINI AZALTTI



Uzmanlar, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve koronavirüs salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını azalttığını belirterek, dolar endeksinin bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dar bir bantta hareket ettiğini belirtti.

DOLAR NE KADAR?

Güne 8,5273 ile başlayan Amerikan Doları, bugün itibarıyla %0,15 artışla 8,5329 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5191 seviyesinde kapattı.

AVRO NE KADAR?

Güne 10,1228 ile başlayan Avro kuru, bugün itibarıyla %0,06 azalışla 10,1010 liradan işlem görüyor. Dün Avro, günü 10,1068 seviyesinde kapattı.