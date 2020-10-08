Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul öncesi eğitim kurumları için önemli açıklama

08 Ekim 2020 Perşembe, 19:04

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

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