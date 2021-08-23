Milli futbolcu Gökhan Gönül'den kardeşi Can Gönül hakkında açıklama geldi
İzmit'te yetiştirme yurdunda büyüyen ve tesadüfen milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, ağabeyiyle ilk kez konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Can Gönül isimli genç, futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendiğini ve ailesini bulmak istediğini ifade etmişti.
Gönül, “İki yaşımda yetiştirme yurduna verilmişim. O yaşımdan 18 yaşıma kadar zaten devlet bana sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana memuriyet hakkı tanındı. Memur olabilmek için gittiğim kurumda benden evraklar istendi. Evraklar arasında nüfus kayıt örneği de vardı. Bende nüfus kayıt örneğimi aldığımda orada ailemi gördüm. Orada yazılı isimler vardı ama bunlar benim ailem mi değil mi bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyordum. İlk kez denk geldim o isimlere. Hayatımda ilk kez nüfus kayıt örneği görmüştüm.” demişti.
Can Gönül'ün hikayesi gündeme oturmuşken, bugün bir gelişme meydana geldi.
Can Gönül, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Vazgeçme programına katıldı.
Programa bağlanan yıldız oyuncu Gökhan Gönül ise, "Kardeşimiz olduğunu yeni öğrendik. 3 kardeştik 4 olduk. Can bizim kardeşimizdir" açıklamalarını yaptı. Kardeş Gönül ise gözyaşlarına hakim olamadı.
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