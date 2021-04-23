Milli futbolcu Ozan Kabak Liverpool antrenmanına damga vurdu
Milli futbolcu Ozan Kabak Liverpool antrenmanına takım arkadaşına attığı bacak arasıyla damga vurdu.
Devre arasında Almanya'nın Schalke kulübünden İngiliz devi Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'ın takım arkadaşı Mane'ye attığı bacak arası Liverpool televizyonun sosyal medya hesabından paylaşıldı. İşte Ozan'ın takım arkadaşını üzdüğü o an:
That Kabak nutmeg on Mane ???? pic.twitter.com/N2GylXDmzM— LFCTS (@LFCTS) April 22, 2021
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