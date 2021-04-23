Milli futbolcu Ozan Kabak Liverpool antrenmanına damga vurdu

Milli futbolcu Ozan Kabak Liverpool antrenmanına takım arkadaşına attığı bacak arasıyla damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 15:16
Milli futbolcu Ozan Kabak Liverpool antrenmanına damga vurdu
Abone Ol google-news

Devre arasında Almanya'nın Schalke kulübünden İngiliz devi Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'ın takım arkadaşı Mane'ye attığı bacak arası Liverpool televizyonun sosyal medya hesabından paylaşıldı. İşte Ozan'ın takım arkadaşını üzdüğü o an: 

 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler