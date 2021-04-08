Milli futbolcu Zeki Çelik, Covid-19'u atlattı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, yeni tip koronavirüs hastalığını atlattı.
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 32. haftasında yarın Metz ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Zeki Çelik'in Türkiye'den döndüğünü ve Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.
Milli futbolcunun maç kadrosunda yer alacağını kaydeden Galtier, ikinci kez koronavirüse yakalanan Yusuf Yazıcı'nın da test sonuçlarının negatif çıkması halinde gelecek hafta kadroya girebileceğini belirtti.
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