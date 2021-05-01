Milli güreşçi Süleyman Atlı: Tokyo’da şampiyon olursam 2024’e favori giderim

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:00

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Avrupa şampiyonu olan Süleyman Atlı, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlıklarını sürdürüyor.

ASKİ Sporlu milli güreşçi Süleyman Atlı, Tokyo Olimpiyatları'ndaki hedeflerini hakkında açıklamalarda bulundu. Süleyman Atlı, "2020’de şampiyon olursam inşallah 2024'te oraya favori bir şekilde gidip yine hedefim altın madalya olacaktır" dedi.

“AVRUPA ŞAMPİYONASI BİZE OLİMPİYATLAR İÇİN MORAL OLDU”

Koronavirüsün etkisinden bahseden milli güreşçi, "?1,5 yıldan beri koronadan dolayı düzgünce hem antrenman yapamadık hem de turnuvalara katılamamıştık. Bu Avrupa şampiyonası bizim için moral motivasyon oldu olimpiyatlar öncesi. Asla rehavete kapılma gibi bir durum söz konusu değil. Bizim hedefimiz olimpiyatlar tabii ki benim de hedefim sporcu kariyerimden bu yana kadar olimpiyatlar oldu. İnşallah olimpiyatlara çok güzel şekilde gidip, en odaklanmış şekilde gidip şampiyon olmak istiyorum. Henüz milli takım hocalarıyla konuşmadık ama ben 1 ya da 2 turnuvaya daha gitmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Milli güreşçi Süleyman Atlı, Tokyo Olimpiyatları'na tamamen odaklandığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016 Rio Olimpiyatları'na katıldığımda 21 yaşındaydım. Tabii tecrübesiz bir o kadar da heyecanlıydım. 2020 Olimpiyatlarına daha bir odaklanmış, atmosferi bildiğim için orada nasıl bir atmosferle karşılaşacağımı, nasıl bir psikoloji ile karşılaşacağımı biliyorum. Buna hazır bir şekilde gideceğim. Buna en odaklanmış şekilde gideceğime inanıyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Bu benim lehime olacak diye düşünüyorum. Birçok rakibim ilk kez olimpiyatlara katılacak. Tokyo Olimpiyatları hastalıktan dolayı biraz gölgede kalabilir ya da seyircisi oynanabilir ama bu beni psikolojik olarak kesinlikle etkilemeyecek. Ben tamamen yarışmaya odaklı bir şekilde oraya gideceğim. Rakiplerime karşı analiz durumunda tamamen maçlara konsantre olarak gideceğim. Bu yüzden maçların atmosferinin hastalığın gölgesinde kalması beni etkileyeceğini sanmıyorum."

“HARİKA BİR YAŞTAYIM”

"Hedefimiz her zaman altın" diyen Atlı, "2020’de altın alırsam 2024’te de kesinlikle hedefim altın olacak. Çünkü yaş olarak genç bir sporcuyum. 26 yaş hem tecrübeli hem de çok harika bir spor yaşı demek. 2024 Paris’teki olimpiyatlarda 29 yaşında olacağım. Bu da spor için çok geç bir yaş değil. 26 yaş kadar iyi olmasa da 29 yaş da iyi olacak diye düşünüyorum. 2020’de şampiyon olursam inşallah 2024'te de oraya favori bir şekilde gidip yine hedefim altın madalya olacaktır." ifadelerini kullandı.