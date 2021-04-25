"Kızlar güreş yapamaz" ön yargısını kıran Edirneli milli güreşçilerin hedefi Avrupa'da kürsüye çıkmak

25 Nisan 2021 Pazar, 13:13

15 Yaş Altı ve Yıldız Kızlar Güreş Milli Takımı seçmelerinde kürsüye çıkarak milli takıma seçilen Edirneli genç güreşçiler, "kızlar güreş yapamaz" diyenlere inat gelecek ay yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sıkı antrenmanlarla sürdürüyor.

Edirne Şahi Spor Kulübünün gelecek vadeden şampiyon güreşçileri Tuana Ataseven ve Özlem Sarıaslan, Tekirdağ'da düzenlenen milli takım seçmelerinde milli takıma katılma hakkı kazandı. Başarılı güreşçilerin hedefleri uluslararası şampiyonlarda zirveye çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmak.

Güreşe 4 yıl önce başlayan ve 3 yıldır üst üste Türkiye şampiyonu olan 14 yaşındaki Tuana Ataseven, 58 kiloda rakiplerini yenerek yine şampiyon oldu ve Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı.

Tuana Ataseven, milli takıma seçilmenin mutluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

Covid-19 salgını nedeniyle zaman zaman antrenman yapmakta zorluk yaşadıklarını anlatan Tuana, "Salonlarımız kapalı olduğu için kendi fırsatlarımızı yaratarak kömürlüklerde antrenman yaptık. İstedikten sonra mekanın ve şartların hiçbir önemi yok." dedi.

Tuana Ataseven, Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi, başarısını taçlandırmayı ve Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini ifade etti.

"Kızlar güreş yapamaz" ön yargısını kırdıklarını ve spor hayatlarını şevkle sürdürdüklerini anlatan Tuana, şunları kaydetti:

"Milli takıma seçilmem çok heyecan verici ve göğsümü kabartan bir duygu. Çok gurur verici, çünkü tüm ülkeyi temsil edeceğim. İlk başta kız ve güreş kelimelerini yan yana getiremiyorlar. Baktığınız zaman erkek sporu gibi söylüyorlar. Kızlar yapamaz diyorlar. Biz kızların, biz kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. Sadece istememiz yeterli. İstedikten sonra her şey yapılıyor. 'Yapamazsın' diyenler biz bir şey başardığımız zaman sadece bizi izliyor ve tebrik ediyor."

"GÜREŞ BENDE ÇOK GÜZEL ETKİLER YAPTI"

Milli takım seçmelerinde 54 kiloda üçüncü olarak Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etme hakkı kazanan Özlem Sarıaslan da güreşin kişisel gelişimine büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Güreşi çok sevdiğini ve milli takıma uzun yıllar hizmet etmek istediğini vurgulayan Özlem, "Güreş bende çok güzel etkiler yaptı. Öz güvenimi geliştirdi, çok olumlu etkilere neden oldu üzerimde. Önümde uzun yıllar var. Milli takımda başarılar elde edip madalyalar kazanmak istiyorum. Olimpiyatlara kadar uzanıp elde edeceğimiz başarılarla hem Edirne'yi hem ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.



