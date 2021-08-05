Milli Güvenlik Toplantısı sona erdi
Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Toplantısı (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası MGK Bildirisi yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3,5 saat sürdü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde bulunmaları sebebiyle toplantıda yer almadı.
BİLDİRİ YAYIMLADI
MGK Bildirisinden satır başları şu şekilde:
- (Kıbrıs) Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir."
- Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş, hadisenin dezenformasyon kampanyaları değerlendirilmiş, ilave tedbirler görüşülmüştür.
- PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü himaye ederek, bölgemizdeki barış ve istikrarı hedef alan saldırılarını sürdürmeye teşvik eden ülkeler şiddetle kınanmıştır.
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