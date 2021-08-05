Milli Güvenlik Toplantısı sona erdi

Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Toplantısı (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası MGK Bildirisi yayımlandı.

AA
05 Ağustos 2021 Perşembe, 19:43
Milli Güvenlik Toplantısı sona erdi
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3,5 saat sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde bulunmaları sebebiyle toplantıda yer almadı.

BİLDİRİ YAYIMLADI

MGK Bildirisinden satır başları şu şekilde:

  • (Kıbrıs) Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir."
  • Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş, hadisenin dezenformasyon kampanyaları değerlendirilmiş, ilave tedbirler görüşülmüştür.
  • PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü himaye ederek, bölgemizdeki barış ve istikrarı hedef alan saldırılarını sürdürmeye teşvik eden ülkeler şiddetle kınanmıştır.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler