Milli halterci Nuray Levent: "Söz veriyorum daha iyisi olacağım"

27 Temmuz 2021 Salı, 16:23

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda halter 64 kilo mücadelesinde 9. olan 21 yaşındaki Nuray Levent, gelecekten umutlu olduğunu ve daha iyi sonuçlar alacağına inandığını söyledi.

Nuray, mücadelenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun bir hazırlık döneminin ardından olimpiyatlara geldiğini belirterek, "5 yıl boyunca buna hazırlandık çok emek verdik ama olmadı. 2024'e daha sağlam ve azimli çalışıp ülkemi bu sefer dereceyle değil madalyayla taçlandırmak istiyorum." dedi.

Koparmada ve silkmede son hakkında düşürdüğünü hatırlatan Nuray, "En yüksek kiloları düşürdüm. 226 kilom vardı, maksimum 220 kilo yaptım. Bundan sonraki organizasyonlarda daha iyi olacağım. Kendime çok güveniyorum. Burada da yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım ama olmadı. Söz veriyorum daha iyi olacağım." diye konuştu.



