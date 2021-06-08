Milli judocu Bilal Çiloğlu, Macaristan'da dünya üçüncüsü oldu
Milli sporcu Bilal Çiloğlu, Macaristan'da düzenlenen Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Bilal Çiloğlu, bronz madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın üçüncü gününde 73 kiloda Bilal Çiloğlu mücadele verdi. Çiloğlu, bronz madalya maçında Özbek rakibi Khikmatillokh Turaev'i mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota ve puan kazandıran judodaki son organizasyon olan şampiyona, 13 Haziran'da sona erecek.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden Ezgi Mola kararı
- LGS sorularında yayınevi skandalı! İşte ayrıntılar...
- Banka kredilerinde yeni dönem
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- 'AKP'de 20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası
- Hanefi Avcı: Bir dehşetle karşı karşıyayız
- Pahalı hediyelerin belgeleri varmış
- 'Türkiye'deki uyuşturucu baronu kilit isimlerden biri'
- Peker'in işaret ettiği Paramount Hotel'de neler yaşandı?
- Peker’in iddialarıyla ilgili haberlere soruşturma