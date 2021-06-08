Trabzonspor, Marek Hamsik transferini açıkladı
Trabzonspor, Marek Hamsik'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
KAP'a yapılan açıklamada "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Sözleşmede yer alan detaylara göre Trabzonspor Hamsik için, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında 1.5 milyon Avro ödeme yapacak. Ayrıca bordo-mavililer Slovak oyuncu için her bir sezonda 700 bin Avro imza parası ödeyecek.
Trabzonspor, Marek Hamsik transferini şu video ile duyurdu:
GLADYATÖR #Grande #MarekHamšík pic.twitter.com/pbdIXw6nYI— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 8, 2021
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden Ezgi Mola kararı
- LGS sorularında yayınevi skandalı! İşte ayrıntılar...
- Banka kredilerinde yeni dönem
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- 'AKP'de 20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası
- Hanefi Avcı: Bir dehşetle karşı karşıyayız
- Pahalı hediyelerin belgeleri varmış
- 'Türkiye'deki uyuşturucu baronu kilit isimlerden biri'
- Peker'in işaret ettiği Paramount Hotel'de neler yaşandı?
- Peker’in iddialarıyla ilgili haberlere soruşturma