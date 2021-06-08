Trabzonspor, Marek Hamsik transferini açıkladı

08 Haziran 2021 Salı, 19:03

Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Sözleşmede yer alan detaylara göre Trabzonspor Hamsik için, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında 1.5 milyon Avro ödeme yapacak. Ayrıca bordo-mavililer Slovak oyuncu için her bir sezonda 700 bin Avro imza parası ödeyecek.

Trabzonspor, Marek Hamsik transferini şu video ile duyurdu: