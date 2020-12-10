Milli kurtarıcı için gözyaşı

10 Aralık 2020 Perşembe, 13:04

İtalya Milli Takımı’nın 2006’da kazandığı dünya kupası, İtalya Futbol Tarihi’nin ikonik anlarından biri olsa da 1982 İspanya’da kazanılan kupa İtalyanlar için çok daha önem arz ediyordu. Rossi’nin gol kralı olarak tamamladığı 1982 Dünya Kupası, İtalya’ya 44 yıl sonra kupayı getiriyordu.



1979-80 sezonunda İtalya futbolunu sallayan ve tarihe Tottonero olarak geçen bahis skandalının faillerinden birisi de Paolo Rossi’ydi. İtalyan polisi Serie A’da forma giyen oyuncuların maçlara bahis yaptığını, bahis oynadıkları maçları da bilerek istedikleri skora ayarladıklarını ortaya çıkarmış, bu suça karışan isimlerden Rossi’yi de tutuklamıştı. İtalyan oyuncu 3 yıl sahalardan men cezası alsa da açtığı itiraz davasında cezası 2 yıla indirildi. O dönem Perugia forması giyen Rossi, men cezası aldığı için sezonu 13 golle tamamlarken İtalya’nın 1980 Avrupa Şampiyonası kadrosundan da uzak kalmıştı. Men cezası aldığı dönemde Perugia’dan futbola başladığı Juventus’a transfer olan Rossi, 1981/82 sezonunda tekrar sahalara döndü. Bu sezon Rossi için yeni bir başlangıçtı ve kariyerindeki temiz sayfayı dünya kupası ile taçlandıracaktı.

KURTARICI

1980’de Paolo Rossi’nin olmadığı Avrupa Şampiyonası’nda İtalya turnuvayı 4. olarak tamamladı. 1982 Dünya Kupası öncesinde de favori değillerdi. Zico ve Sokrates’le Brezilya, Maradona ile Arjantin turnuvanın doğal favorisiydi. Juventus’a 1981’de transfer olan Rossi, 2 Mayıs 1982’de cezasını tamamladıktan sonra çıktığı Udinese maçında golünü atarak 1982 Dünya Kupası için İtalya Milli Takım kadrosunda yerini ayırtıyordu. Cezasına çeken Rossi 1982 sezonunda Juventus forması ile sadece üç maça çıkabilmişti.





