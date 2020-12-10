Milli kurtarıcı için gözyaşı
İtalya Milli Takımı’nın 2006’da kazandığı dünya kupası, İtalya Futbol Tarihi’nin ikonik anlarından biri olsa da 1982 İspanya’da kazanılan kupa İtalyanlar için çok daha önem arz ediyordu.
İtalya
Milli Takımı’nın 2006’da kazandığı dünya kupası, İtalya
Futbol Tarihi’nin ikonik anlarından biri olsa da 1982 İspanya’da
kazanılan kupa İtalyanlar için çok daha önem arz ediyordu.
Rossi’nin gol kralı olarak tamamladığı 1982 Dünya Kupası,
İtalya’ya 44 yıl sonra kupayı getiriyordu.
1979-80 sezonunda İtalya futbolunu sallayan ve tarihe Tottonero olarak geçen bahis skandalının faillerinden birisi de Paolo Rossi’ydi. İtalyan polisi Serie A’da forma giyen oyuncuların maçlara bahis yaptığını, bahis oynadıkları maçları da bilerek istedikleri skora ayarladıklarını ortaya çıkarmış, bu suça karışan isimlerden Rossi’yi de tutuklamıştı. İtalyan oyuncu 3 yıl sahalardan men cezası alsa da açtığı itiraz davasında cezası 2 yıla indirildi. O dönem Perugia forması giyen Rossi, men cezası aldığı için sezonu 13 golle tamamlarken İtalya’nın 1980 Avrupa Şampiyonası kadrosundan da uzak kalmıştı. Men cezası aldığı dönemde Perugia’dan futbola başladığı Juventus’a transfer olan Rossi, 1981/82 sezonunda tekrar sahalara döndü. Bu sezon Rossi için yeni bir başlangıçtı ve kariyerindeki temiz sayfayı dünya kupası ile taçlandıracaktı.
KURTARICI
1980’de Paolo Rossi’nin olmadığı Avrupa Şampiyonası’nda İtalya turnuvayı 4. olarak tamamladı. 1982 Dünya Kupası öncesinde de favori değillerdi. Zico ve Sokrates’le Brezilya, Maradona ile Arjantin turnuvanın doğal favorisiydi. Juventus’a 1981’de transfer olan Rossi, 2 Mayıs 1982’de cezasını tamamladıktan sonra çıktığı Udinese maçında golünü atarak 1982 Dünya Kupası için İtalya Milli Takım kadrosunda yerini ayırtıyordu. Cezasına çeken Rossi 1982 sezonunda Juventus forması ile sadece üç maça çıkabilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem