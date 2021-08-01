Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Şampiyonası'nın ikinci yarışında ikinci oldu
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Şampiyonası'nın ikinci yarışında ikinci oldu.
İtalya'nın Misano Dünya Pisti'nde düzenlenen yarışta SS300 sınıfında mücadele eden Sofuoğlu, ikinci yarışta da ikinci oldu.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun sosyal medya hesaplarında açıklamalarına yer verilen Bahattin Sofuoğlu, "Hamdolsun. Her yarış bir tecrübe, bu hafta sonu çok şükür 2 yarışta da podyumda yerimizi aldık. Daha iyi olabilmek için takımla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Avrupa Kadınlar Kupası'nın İtalya ayağında piste çıkan İlayda Yağmur Yılmaz, motosikletinden düştü ve yarıştan puansız ayrıldı.
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