Milli sporcular, Gençler Avrupa Judo Kupası'nda büyük başarıya imza attılar

Milli judocular, Gençler Avrupa Judo Kupası'nda iki altın, iki gümüş ve beş bronz madalyayla ikinci sırada tamamladı

AA
01 Ağustos 2021 Pazar, 20:08
Milli sporcular, Gençler Avrupa Judo Kupası'nda büyük başarıya imza attılar
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nın son gününde milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupanın ikinci gününde erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın altın, kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız gümüş, 48 kiloda Merve Azak ile 57 kiloda Hasret Bozkurt bronz madalya kazandı.

Türkiye, ülke sıralamasında 2 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalyayla Fransa'nın ardından ikinci oldu.


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