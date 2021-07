Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Tokyo 2020'de umutlu

29 Temmuz 2021 Perşembe, 08:35

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bireyselde rakiplerini yenerek son 16 turuna kalan milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, finallerden umutlu olduklarını söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ter döken milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, ilk olarak karışık takımda yarıştı. Milli sporcular, bu kategoride bronz madalya maçında mağlup olarak dördüncü oldu.

Mete ve Yasemin, daha sonra klasik yay bireyselde müsabakalarına başladı. Yasemin, ilk turda Kanadalı Stephanie Barrett, ikinci turda da Çinli Xiaolei Yang'ı eleyerek son 16'ya kaldı. Milli sporcu, yarın takımda Tokyo 2020 şampiyonluğuna ulaşan Güney Koreli Chaeyoung Kang ile karşılaşacak.

Mete Gazoz ise ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels, ikinci turda ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı eleyerek son 16'ya kaldı. Milli okçu, son 16 turunda 31 Temmuz Cumartesi günü Avustralyalı Taylor Worth ile mücadele edecek.

"ELDE ETTİKLERİ BAŞARILAR BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Milli takım antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, "Bu turlar, rakiplerimizin sıralamadaki yerlerine göre kazanmamız gereken maçlardı. Sporcularımızın hata yapmadan bu 2 turu geçmesi önemliydi. Bunun için huzurluyuz. Henüz mutlu olduğumuzu söyleyeceğimiz bir şey elde etmedik. Son 16 turundan itibaren yarın sabah Yasemin, bir sonraki gün de Mete madalyaya doğru atışlarına devam edecek. Umut ediyorum ki karışık takımda yaşadığımız sorunu yeniden yaşamadan madalyaya ulaşabiliriz. İki genç sporcumuz var. Şu ana kadar elde ettikleri başarılar da bizim için gurur verici." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, son 16 turu ve sonrasındaki finallerle ilgili umut dolu mesajlar verdi.

Olimpiyat madalyası için 5 yıldır çalıştığını aktaran Mete, "Çok mutluyum. Bugünkü hedefim ilk 2 rakibi geçmekti. Bunu da başardım. Şimdi 31 Temmuz'da finallerde her şey çok farklı olabilir. Burada olmak için ve madalya kazanmak için 5 yıllık süreçte elimden gelen her şeyi yaptım. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

Yasemin Ecem ise saha şartlarının zorluğuna değinerek, "Çok mutlu hissediyorum. Güçlü bir performans göstererek güçlü rakipleri geçtim. Bunun da yarınki final atışlarına etkisi olacağını düşünüyorum. Şu an çok rüzgarlı bir sahadayız ama buna rağmen yüksek sayılar attım. İyi başladım, iyi devam edeceğim ve iyi bitirmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.