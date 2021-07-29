TOKYO 2020 |Çin'den dünya rekoru!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Çin, dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışları tamamlandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Çin, dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yarışta Junxuan Yang, Muhan Tang, Yufei Zhang ve Bingjie Li'den oluşan Çin 7.40.33'lık derece ile altın madalyanın sahibi oldu.
Allison Schmitt, Paige Madden, Kathryn Mc Laughin, Kathleen Ledecky'nin yer aldığı ABD 7.40.73'lük dereceyle gümüş ve Ariarne Titmus, Emma McKeon, Madison Wilson, Leah Neale'den oluşan Avustralya 7.41.29'lık derece ile bronz madalya kazandı.
Çin 4x200 metre serbest bayrak yarışında dünya rekorunun yeni sahibi olurken, ABD takımı, Amerika ve Avustralya da Okyanusya rekorlarını kırdı.
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