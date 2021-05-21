Milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Avrupa üçüncüsü oldu
Milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, kadınlar 200 metre serbest finalide bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Madeira Adası'nda yapılan şampiyonanın 6. gününde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, S5 kategorisi kadınlar 200 metre serbest finalinde mücadele etti.
Sümeyye, 3.22.48'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Sevilay ise 3.28.71'lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.
Milli takım, Sümeyye'nin bu başarısıyla yarın sona erecek şampiyonada madalya sayısını 4'e çıkardı.
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