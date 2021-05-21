A Milli Takım Euro 2020 hazırlıklarını sürdürdü
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına bir aydan az bir süre kala A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü.
EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesi hazırlıklarına devam etti.
Ay Yıldızlılar, kamptaki üçüncü çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
İdmanda İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, kampa dün gece katılan Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da antrenmanda yer aldı.
A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
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