Milli Piyango'dan fısıldanan numaralarla ilgili açıklama
On Numara'nın 28 Eylül tarihli çekilişin Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yayınlanan videosunda 8 ve 32 rakamlarının fısıldandığı ardından da küreden bu numaraların geldiği belirlendi. Konuyla ilgili Sisal Şans'tan açıklama geldi.
Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen 28 Eylül tarihli On Numara çekilişinde duyulan fısıltı sesi tepkileri de beraberinde getirdi.
Milli Piyango’nun resmi YouTube hesabı Milli Piyango TV’de yayınlanan 28 Eylül tarihli videonun 3. dakika 22. saniyesinde bir kişinin fısıldayarak “8” ve “32” dediği duyuluyor.
Bu fısıltının ardından 8 numarası 3. sırada düşerken 32 numarası ise 17. sırada küreden düşüyor. Söz konusu “Fısıldamanın” ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada birçok vatandaş duruma tepki gösterdi. Konuyla ilgili Sisal Şans'tan açıklama geldi.
MİLLİ PİYANGO'DAN FISILDAMA AÇIKLAMASI
Sisal Şans, 28 Eylül 2020 tarihli On Numara çekilişinde ‘8’ ve ‘32’ numaralarının ekranda yer almayan bir ses tarafından fısıldandığı iddiaları üzerine dün akşam yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Söz konusu videoda sunucumuz, kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine ‘ses ve müzik’ uyarısıyla bilgi vermektedir. Bu durum her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biridir. Sunucu tarafından reji ekibine yapılan bu bilgilendirmenin çekilişle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Sisal Şans, Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısıyla oyunseverlere heyecanlı, eğlenceli ve şeffaflıktan ödün vermeyen teknolojik bir şans oyunları dünyası sunmaya devam edecektir. Kurumumuz, İtalya’da 1946’dan beri şans oyunları alanında başarıyla faaliyet gösteren, Sisal’in uzmanlığı ve Türkiye’de ilk ve tek sabit ihtimalli spor tahmin oyunu İddaa ile yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya sektörlerinde de yatırımı bulunan Demirören Holding’in bu alanlardaki tecrübesiyle çalışmalarını sürdürecektir.
Bugüne dek hakkımızda çıkan olumsuz haberlere kurum olarak cevap vermeyip sessiz kalma hakkımızı kullanmamıza rağmen, bu tip asılsız suçlamalar karşısında hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi de bildirmek isteriz. Bilginize sunarız.”
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