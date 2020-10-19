Şans oyunu On Numara’da şaibe iddiası: '8 ve 32 numaraları fısıldandı’

19 Ekim 2020 Pazartesi, 03:30

CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz, Türkiye Varlık Fonu ile imzalanan sözleşme kapsamında Sisal Şans’a devredilen Milli Piyango oyunlarından On Numara’da ‘skandal yaşandığını’ iddia etti.

Yavuzyılmaz, Milli Piyango’nun YouTube hesabından canlı yayınlanan 28 Eylül 2020 tarihli çekilişte “8” ve “32” numaralarının ekrana girmeyen bir ses tarafından fısıldandığını ve ardından her iki numaranın da çıktığını söyledi.

Kazananın 916 bin 979 lira aldığı çekilişe ilişkin Yavuzyılmaz, “8 ve 32 sayılarının kısa hikayesi. Sahiden de on numara çekiliş. Ama kim için? On Numara’da bugüne kadar 12 çekiliş yapıldı. En yüksek büyük ikramiyenin verildiği 28 Eylül 2020 çekilişinde skandalı tespit ettik. TBMM’de bu şaibelerin peşini bırakmayacağız” dedi.