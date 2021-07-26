Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Suriye sınırında 2. Ordu İleri Komuta Yeri'ni ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile geldiği Gaziantep Havalimanı'nda, Vali Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, daha sonra sınır hattında yer alan ve Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'ne geçti.
Buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdüren Akar'ın, sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile bir araya gelmesi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alması ve talimatlar vermesi bekleniyor.
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