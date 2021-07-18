Suriye lideri Esad, seçim zaferinin ardından yemin ederek görevine başladı: 'Vatanınıza dönün' çağrısı

18 Temmuz 2021 Pazar, 10:00

Suriye lideri Beşar Esad, ülkede düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 95'ini alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Esad, seçim zaferinin ardından bakanlar, iş insanları, akademisyenler, gazeteciler ve siyasi parti liderlerinin katıldığı törende Kuran ve Anayasa üzerine el basarak başkanlık yeminini tekrarladı.

"SİZİ ALDATTIKLARI DEVRİM BİR HAYAL"

Sputnik'te yer alan habere göre, burada yaptığı konuşmada Esad, "Sömürgeciler ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, halkların haklarını savunma konusundaki kararlılığınızı ve ulusal bağımsızlığınızı gösterdiniz. İlk aşamalarda düşmanların hedefi, terörizm korkusu üzerinden Suriyelilerin ülkesini satacak birer paralı askerlere dönüştürülmesiydi. Kendisini aldatan ve vatanın düşüşüne ve devletin çöküşüne dair bahse giren herkese, vatanın bağrına geri dönme çağrımı yineliyorum. Her birine, ülkemizin düşmanları tarafından kendi halkınıza karşı sömürüldüğünüzü ve sizi aldattıkları devrimin bir hayal olduğunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Esad ayrıca, "Suriyeliler daha fazla meydan okumacı ve daha direnişçi hale geliyorlar, vatanlarına karşı bir kart haline getirilmesi planlananlar ise, yurt dışında vatan için bir değere dönüşerek, ihtiyaç anında kendilerini vatana sunar hale geldiler" dedi.

'KİMYASAL PROVOKASYON' UYARISI

Öte yandan, Rusya da Esad’ın yeni dönemi için göreve geleceği gün, terörist grupların kimyasal saldırı süsü verecekleri bir provokasyon gerçekleştirmeyi planladıkları konusunda uyardı.

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinin yönetici yardımcısı Vadim Kulit, “Elimize geçen istihbarata göre teröristler, İdlib’deki temas hattında bir kimyasal saldırı gösterisi sahneye koymayı planlıyorlar” dedi.

BEYAZ BARETLER

“Sözde insani yardım grubu Beyaz Baretler ile yerel medya organları, Suriye hükümetini sivillere karşı zehirli maddeler kullanmakla suçlamak adına düzmece çekimler yapacaklar” diye devam eden Kulit, söz konusu provokasyonun, mayıs sonundaki seçimleri takiben Suriye lideri Esad’ın yeni devlet başkanlığı dönemine başlayacağı 17 Temmuz’da gerçekleştirilmesinin planlandığını kaydetti.

Ayrıca Kulit, Suriye’nin Deraa kentindeki ‘uykuda olan terörist hücrelerinin’ yeni üyelerle saflarını güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve sabotaj hazırlığında oldukları bilgisini de aldıklarını kaydetti.

Kulit, alınan istihbaratlar doğrultusunda Suriye hükümetinin olası provokasyonlara karşı bir dizi önlem aldığını da ekledi.