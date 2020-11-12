Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'çözüm süreci' açıklaması

12 Kasım 2020 Perşembe, 20:39

Hulusi Akar çözüm sürecine karşı çıkanların hatalı olduğunu çözüm sürecinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

"2013-2014 çözüm sürecine karşı çıkanlar var. Buna ne gerek vardı gibi. Çözüm süreci gerçekten çok önemli olmuştur.Devlet bütün şefkatini sabrını göstermiştir. Terör bitirin oturalım bu işi çözelim demiştir.

Ne oldu Antep, Ankara, İstanbul yüzlerce kişi katlettiler. Cevap bu oldu. Bunun üzerine ne oldu. Burada yapılan şeylerin karşılığı bu olunca 24 Temmuz'da bu katliamlardan sonra gerçekten büyük çaplı terör hedeflerinin hepsi vuruldu."