Milli Savunma Bakanı’ndan Kaş’tan açıklama: “Barıştan yanayız”

13 Eylül 2020 Pazar, 11:32

Antalya’nın Kaş ilçesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i anma törenine katıldı. Akar Atina yönetimi ile gerilen ilişkiler ilgili ise “Biz barıştan yanayız. İsteklerimiz ve taleplerimiz karşılandığı takdirde diyalogdan yanayız” dedi. Akar sözlerine şu şekilde devam etti:

“Türk milletinin en önemli özelliği misafirperverliğidir. Dolayısıyla misafir olarak gelen herkese hoş geldiniz diyoruz. Dolayısıyla buradaki faaliyetlerimizi normal şartlarda yürütüyoruz. Burada her şeyin barış içerisinde, istikrar içerisinde, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gelişmesinden yanayız.”

BARIŞTAN YANAYIZ

Hulusi Akar, “Amacımız, gayretimiz bundan ibarettir. Cumhurbaşkanımızın tekrar tekrar ifade ettiği gibi biz, her zaman diyalogdan ve siyasi çözümlerden yanayız. İyi komşuluk ilişkilerinin gereği neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Dolayısıyla bu konudaki taleplerimize karşılık verildiği takdirde, bu isteklere karşılık verildiği takdirde barıştan yanayız. Bir an önce bölgenin barış, huzur ve istikrar bölgesi olmasını hep birlikte sağlarız. Bundan da memnuniyet duyarız.”