MSB: Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur
Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur' açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur' açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur."
April 25, 2021
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