Irak Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı: 1 asker şehit oldu, 1 çocuk yaralandı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 23:12

Irak Başika'da Türk askerlerinin bulunduğu üsse saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 1 askerin şehit olduğu, 1 çocuğun da yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır. Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz."





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